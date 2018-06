Opnieuw ramt vrachtwagen spoorwegbrug

Sint-Truiden - Een vrachtwagen geladen met en betonen werfunit versperde dinsdag om 13.30 uur de Haspengouwlaan (N3) in Sint-Truiden. De vacht was te hoog geladen en beukte in volle snelheid in op de spoorwegbrug. De wegvliegende brokstukken kwamen terecht op het voertuig van Roger Lebeke uit Zoutleeuw.

Heel de voorkant van onze wagen en voorruit stond vol schrammen en deuken. Zij hadden heel de bovenkant van de wegvliegende brokstukken van een betonnen unit over hen heen gekregen. Gelukkig sloeg niets door de ruitwaardoor zij ongedeerd bleven.