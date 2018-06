Stad trakteert met taart voor Wereld Bloeddonordag

Sint-Truiden - Het Rode Kruis en het stadbestuur heeft alle Truiense donoren onthaald met een heerlijk stukje taart. Met deze attentie wilde het stadsbestuur hen naar aanleiding van Wereld Bloeddonordag, extra bedanken voor hun inspanningen voor de gezondheid van anderen.

“Alle donoren werden getrakteerd op een stuk lekkere taart. Deze geëngageerde burgers leveren een onmisbare bijdrage om mensenlevens te redden en ziektes te genezen. Zij verdienen het dan ook om in de bloemetjes te worden gezet”, zegt schepen van Gezondheid Carl Nijssens. De bloedgeefdagen zijn altijd een succes in Sint-Truiden. Elke eerste dinsdag van de maand komen zo’n 80 personen in het stadswerkhuis langs om een zakje bloed af te staan. De vrijwilligers, artsen en verpleegkundigen van het Rode Kruis leiden alles in goede banen. “We zijn blij dat er maandelijks zoveel Truienaren afzakken naar ons stadswerkhuis. Nu - sinds vorige week - ook zeventigplussers bloed mogen donoren, verwachten we dat de opkomst alleen maar zal toenemen”, stelde burgemeester Veerle Heeren.