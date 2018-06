Kappers en schoonheidsspecialisten leren tegemoet te komen aan de noden van mensen met kanker

Sint-Truiden - Het Institute for Professional Care (IFPC) vzw en het Sint-Trudo Ziekenhuis starten in september een opleiding waarbij gediplomeerde/ zelfstandige schoonheidsspecialisten en haarkappers leren hoe ze met kennis van zaken kunnen inspelen op de behoeften van kankerpatiënten.

“Hierdoor willen we de drempelvrees van patiënten verminderen om naar een kapper of schoonheidsinstituut te stappen zodat verwen- en verzorgingssessies ook in de thuisomgeving voortgezet kunnen worden,” zegt Danny Van Tiggelen, directeur patiëntenzorg. De professionals die slagen, krijgen het kwaliteitslabel van Cancer Beauty Professional, Cancer Hair Professional of Cancer Care Professional. Ze worden vervolgens opgenomen in de online databank van het IFPC waar hulpverleners of patiënten via een zoekmachine een professional met kwaliteitslabel in de regio kunnen zoeken.

Alle info op http://www.institutefpc.eu