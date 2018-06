Huis Erika Thijs opent verwenkamer voor kankerpatiënten in het Sint-Trudo Ziekenhuis

Sint-Truiden - Sofie Castermans, coördinator van Huis Erika Thijs en Danny Van Tiggelen, directeur patiëntenzorg van het Sint-Trudo Ziekenhuis hebben de nieuwe verwenkamer voor kankerpatiënten officieel geopend.

De verwenkamer werd volledig ingericht door Huis Erika Thijs. Patiënten met een oncologische aandoening kunnen er na hun chemobehandeling terecht voor een zachte gelaatsverzorging of een ontspannende hand- of voetmassage. “Het is de bedoeling dat er minstens eenmaal per week een schoonheidsconsulente van Huis Erika Thijs aanwezig is. Met deze verwenkamer willen we ook iets betekenen voor de mensen die een behandeling in het ziekenhuis krijgen en niet in ons huis geraken”, legt coördinator Sofie Castermans uit. “Op lange termijn hopen we zo met de ziekenhuizen verder aan de noden van patiënten te kunnen werken waardoor een nog betere totaalzorg mogelijk is.”

“Uiteraard zijn we enorm blij dat we dankzij Huis Erika Thijs deze extra service aan onze patiënten kunnen bieden”, vult Danny Van Tiggelen, directeur patiëntenzorg, aan. “Patiënten met kanker maken vaak een zware periode door waardoor een moment van ontspanning met een relaxerende verwensessie zeker een meerwaarde is.”

De behandelingen zijn bedoeld voor patiënten die verblijven op de oncologische afdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis of die een chemobehandeling krijgen op de dagzaal. De behandelingen zijn volledig gratis voor de patiënt. Alle kosten die hieraan verbonden zijn, worden gedragen door Huis Erika Thijs.