Wellen - Dinsdag omstreeks 23u30 heeft een uitslaande brand het tuinhuis van notaris Jean Wilsens in de Molenstraat in Wellen totaal verwoest. Het waren de buren die de brand opmerkte en de hulpdiensten verwittigden. Al snel was duidelijk dat het om het tuinhuis van de oude notaris ging. Korte tijd later was de brandweer ter plaatse en hadden het vuur snel onder controle,” zeggen ooggetuigen Peter Verheem en Eric Wynacker.