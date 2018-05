Jongsocialisten Sint-Truiden lost gebrek aan studieruimte in Sint-Truiden op Foto: Jozef Croughs

Sint-Truiden - De examens komen eraan, voor de studenten van het middelbaar, de hogescholen en de universiteiten. Sint-Truiden is de naam ‘studentenstad’ waardig: naast de aanwezigheid van verschillende scholen pendelen honderden Truiense studenten dagelijks van hieruit naar hun campus.

Toch zijn er geen voorzieningen voor de student om zich tijdens de blokperiode(s) in alle rust te kunnen voorbereiden op de examens. De bibliotheek is de enige optie, en zowel de openingsuren als het gebrek aan stille studieruimte, zorgen ervoor dat het Sint-Truiden aan een echte studieplek ontbreekt.

Om dit schrijnende gebrek aan studieplaatsen aan te kaarten voerden de Jongsocialisten Sint-Truiden actie op de Grote Markt,. Zij stellen vast dat vanuit stad Sint-Truiden elke intentie ontbreekt om de studerende jongeren bij te staan in deze zware en stressvolle periode.

Omdat Jongsocialisten Sint-Truiden begaan is met studenten en scholieren hebben ze nu zelf voor een oplossing gezorgd. Vanaf maandag 28 mei 2018 zal het Volkshuis Curieus in de Breendonkstraat 46 (1ste verdieping) omgedoopt worden tot Blokbar. Van maandag tot en met donderdag tussen 10 en 18 uur zijn alle studenten en scholieren die op zoek zijn naar een rustige studieplek welkom.