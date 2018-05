Sint-Truiden / Borgloon - Het Gewest Limburg van de Orde van den Prince kwam samen in Sint-Truiden voor de jaarlijkse gewestdag op uitnodiging van de afdeling Haspengouw. Alle leden van de 8 afdelingen van zowel Belgisch als Nederlands Limburg waren uitgenodigd. Het programma bevatte een educatief als een cultureel deel.

“Op het programma stonden drie lezingen waaronder Historicus Frank Decat (Sint-Truiden) over ‘De Sint-Trudoabdij, centrum voor kennisontwikkeling sinds de middeleeuwen’; de publicist Thomas von der Dunk (Amsterdam) over ‘Het Nederlands als onderwijstaal in tijden van globalisering’ en tot slot Rector Luc De Schepper (UHasselt) over ‘Het belang van hoger onderwijs in eigen streek en de samenwerking daarbij tussen UHasselt en UMaastricht,” zegt voorzitter Eric Awouters.

De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor taal en cultuur. Zij werd in 1955 opgericht door de Kortrijkse advocaat Guido van Gheluwe. De naam verwijst naar Prins Willem van Oranje.

De Orde van den Prince is een genootschap van individuele leden uit Vlaanderen, Nederland en daarbuiten die zich verenigen onder het devies van vriendschap en verdraagzaamheid (Amicitia & Tolerantia) en die een actieve belangstelling hebben voor de instandhouding, bevordering en ontwikkeling van de Nederlandse taal en cultuur. De Orde is onafhankelijk en niet gebonden door enige geestelijke, politieke, religieuze of maatschappelijke stroming. De Orde telt wereldwijd bijna 3000 leden verdeeld over 12 gewesten en 95 afdelingen.