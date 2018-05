Sint-Truiden - Maandagmorgen omstreeks 3u30 heeft een brand de inboedel van een garage in de Rijschoolstraat te Sint-Truiden verwoest. Het rijhuis dat gekraakt is door personen met een vreemde nationaliteit gaat weldra voor een nieuw project tegen de vlakte. Een vijftal bromfietsen, een fiets en wat klein materiaal ging verloren. De bewoners konden tijdig de woning verlaten. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.