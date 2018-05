Gemaskerde en gewapende man overvalt kelner taverne

Sint-Truiden - Zaterdagmorgen omstreeks 1 uur is Sibo Berebrouckx, een job-student van Taverne Haspengouw in het centrum van Zepperen door een gemaskerde en gewapende man overvallen

De kelner riep om hulp waarop de kok-zaakvoerder Pieter Gillet en nog een van de collega’s hulp boden. De overvaller, een man van rond veertig, werd verrast door de overmacht en kon overmeesterd worden en in bedwang gehouden tot de politie ter plaatse kwam en hem arresteerde.

Korpschef Provost bevestigt het feit en zegt dat de man psychische problemen heeft en vermoedelijk in dronken toestand was. “Hij is opgesloten in de politiecel en wordt nog verhoord