Beerschot Wilrijk haalt jonge PSV-verdediger binnen

KFCO Beerschot Wilrijk bereikte een akkoord met de 21-jarige Görkan Kardes, een centrale verdediger die overkomt van PSV. Kardes (1m87) tekende een contract voor twee seizoenen met een optie voor twee extra jaren.

Görkan Kardes werd geboren in het Limburgse Beverlo, maar trok al op 6-jarige leeftijd naar PSV waar hij alle jeugdreeksen doorliep. Vorig seizoen versierde hij een contract bij Jong PSV, dat aantreedt in de Nederlandse eerste divisie. In januari van dit jaar werd hij uitgeleend aan het Roemeense Juventus Boekarest waar Gördan een basisplaats verwierf. Hij won op het gereputeerde tornooi van Toulon in een rol als verdedigende middenvelder met de nationale U20 van Turkije van Portugal.

Het was daar dat Beerschot Wilrijk hem scoutte. Hij heeft caps bij de nationale jeugdelftallen van zowel België als Turkije. Gördan Kardes is al de tiende inkomende transfer die Beerschot Wilrijk realiseerde.