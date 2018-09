Dienst Erfgoed plaatst infobord over William G. Pigott

Lanaken - Naar aanleiding van de Internationale dag van de Vrede vond in Veldwezelt een bijzondere herdenkingsplechtigheid plaats voor een Ierse soldaat. William G. Pigott liet hier op 18 september 1918 het leven aan de elektrische dodendraad en werd op het plaatselijke kerkhof begraven. Exact een eeuw later bezochten enkele Ierse nazaten voor het eerst het graf van hun gesneuvelde familielid, waarover aan de ingang van de begraafplaats een infobord is aangebracht. Tijdens de herdenkingsplechtigheid raakte de 9-jarige beloftevolle trompettist Louis Vrancken een gevoelige snaar bij de aanwezigen met zijn versie van de Last Post.

William “Willy” G. Pigott ontsnapte in 1918 uit een Duits krijgsgevangenkamp. Voor de 33-jarige Ier van de 36th Ulster Division ging het mis aan de dodendraad in Veldwezelt in een poging om –samen met een compagnon- het neutrale Nederland te bereiken. Hij werd, nauwelijks twee maanden voor Wapenstilstand, op het kerkhof in Veldwezelt begraven. Daar staat nog altijd zijn grafsteen van de Commonwealth War Graves Commission.

Zoektocht

Erfgoedkring Wiosello vond het vreemd dat nog nooit iemand van familie of kennissen dit graf bezocht en ging daarop zelf actief op zoek naar nabestaanden. René Thewissen : “We traceerden de familie Pigott in Rodstown nabij het stadje Kells in de Ierse republiek. Niemand in de familie kende de precieze omstandigheden van de dood van hun familielid. Vandaar dat nog niemand het graf in Veldwezelt bezocht.” Dat beaamt Keith Elliott : “We wisten wel dat de oom van mijn moeder ergens op het vasteland was gesneuveld, maar niet precies waar en in welke omstandigheden. Mijn familie is Erfgoedkring Wiosello dan ook ontzettend dankbaar. Nu we de foto van onze voorvader hebben gezien, valt het op hoeveel familieleden trekjes van “Willy” vertonen.”

Herdenking

Brian en Nial Pigott (zoons van een neef van William G.Pigot nvdr.) woonden samen met Keith Elliott de herdenkingsplechtigheid bij. Eerst luidden ze, zoals op veel plaatsen elders in Europa, de klokken naar aanleiding van de Internationale dag van de Vrede. Daarop trok een stoet vaandeldragers van vaderlandslievende verenigingen, lokale politici en belangstellenden naar het plaatselijke kerkhof. Tijdens de herdenkingsplechtigheid ontroerde de nauwelijks 9 jaar jonge, maar talentvolle trompettist Louis Vrancken, lid van de fanfare van Veldwezelt, de aanwezigen met zijn intieme versie van de Last Post. Aan de ingang van de begraafplaats op de Lindestraat plaatste de dienst Erfgoed een nieuw infobord dat het verhaal van Willy Pigott vertelt. Het bord werd door burgemeester Marino Keulen en de Ierse gasten onthuld.