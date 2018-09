Gerestaureerde Antitank Bunker 11 officieel ingehuldigd.

Lanaken - Op zaterdag 1 september 2018 vond aan de brug van het verbindingskanaal in Neerharen de officiële opening van de gerenoveerde Antitank Bunker 11 plaats. Deze antitankbunker maakt deel uit van de linie langs het verbindingskanaal Briegden-Neerharen en werd aangelegd samen met het kanaal in de jaren 1930. Bunker 11 hield de controle over de brug. Het is een massieve tweeverdiepingsbunker met een dak van 1.75m dik, een frontmuur van 1.9 m dik, zijmuren van 1.3 m dik en een achterwand van 1m dik. En aan de renovatie van dit monument hangt een verhaal van mensen met een missie, mensen met een passie, bloed, zweet en geduld... veel geduld.

Tot 2009 stond deze bunker er totaal verwaarloosd bij, overwoekerd door struiken en bomen. Ooit stond er een afvalcontainer en werd de omgeving ontsierd door sluikstorten en zwerfvuil. In 2010 nam Giel Terwingen samen met enkele sympatisanten het initiatief om te starten met de restauratie van de bunker met de bedoeling dit oorlogsmonument te bewaren voor het nageslacht als herinnering aan een verschrikkelijke periode uit de vorige eeuw.

Dit initiatief werd al snel omgedoopt tot "Project de bunker". Er werd een vereniging opgericht die later overging in VZW Bunker 11 met als voorzitter Mathieu Molenbroeck, ondervoorzitter Robert Houben, penningmeester Giel Terwingen en secretaris JP Christoffels, met behulp van NV Scheepvaart, het gemeentebestuur en de technische dienst van de gemeente Lanaken. Het is de bedoeling om samen met De Vlaamse Waterweg het gebied rond Bunker 11 in te richten tot een mooie landmark om te verpozen met een zithoek, infoborden over de tweede wereldoorlog, sfeervolle verlichting, … Er waren toespraken van JP Christoffels, Peter Verheyen en burgemeester Marino Keulen. E.H. Pastoor Gust Vanherck zegende de bunker waarna burgemeester Marino Keulen de bunker officiëel opende. Kon. Harmonie Weergalm der Maas Lanaken zorgde voor de muzikale omlijsting.