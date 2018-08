Dienstencentrum "Aan de Statie" kent vliegende start

Lanaken - Dat het dienstencentrum Aan de Statie tegemoetkomt aan de behoeften van de Lanakense senioren, blijkt kant en klaar uit de jaarresultaten na het eerste werkingsjaar.

Op 2 en 3 september 2017 maakten 1300 nieuwsgierigen tijdens een eerste opendeurdag kennis met het dienstencentrum Aan de Statie. Vanaf het begin ging het aantal maaltijden er in stijgende lijn. Na één jaar werden er in totaal 4547 maaltijden verstrekt. Aanvankelijk waren er maar 2 maaltijddagen per week en later 3. De gebruikers zijn echter vragende partij voor de uitbreiding van de maaltijddagen. "Wellicht komt er in 2019 een vierde maaltijddag bij", zegt centrumcoördinator Dirk Welkenhuyzen.

Van de 51 gestarte vrijwilligers zijn er na één jaar nog steeds 46 actief. Zij worden bij het onthaal, in het cafétaria, het restaurant en bij het lesgeven... ingezet. Het uitgebreide aanbod vormingsinitiatieven van het voorbije werkjaar kende een wisselend succes.

Momenteel wordt de omgeving van het dienstencentrum als parkje afgewerkt. In dat parkje wordt ruimte voorzien voor de aanleg van een groententuintje. Dat zal door de bewoners van het aangrenzende woonzorgcentrum Ludinaca en vrijwilligers van het dienstencentrum worden onderhouden. In het parkje zullen schapen door begrazing voor een (gedeeltelijk) natuurlijk beheer zorgen.

"Het vormingsaanbod voor het volgende werkjaar wordt nog uitgebreid", weet Welkenhuyzen. "Zo komt er onder meer een schaakclubje, richten we een zangkoor in om oude Lanakense volksliedjes aan te leren en kunnen senioren aan ochtendgymnastiek doen. Nieuw is ook het seniorenzwemmen in het zwembad van Sportoase Montaignehof."

Op vrijdag 21 september viert "'Aan de Statie" z'n eerste verjaardag met een feestmaaltijd en een dansnamiddag met live-muziek van Theo Weustenraad.