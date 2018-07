Jong en sterk in iedere deelgemeente

Lanaken - Open Vld-Lanaken pakt uit met een sterk verjongde kieslijst. Huidig burgemeester Marino Keulen is als lijsttrekker incontournable, maar op plaats 2 en 3 prijken met respectievelijk Sarah Loubele (36) en Pieter Janssen (28) twee nieuwe gezichten.

Sarah is doctor in de biomedische wetenschappen en hoofd van de kwaliteit- en patiëntveiligheid in het ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), maar ook de kleindochter van wijlen Miet Loubele-Cops (+2011), gewezen gemeenteraadslid en sterk sociaal geëngageerde vrouw. Vastgoedmakelaar en ondernemer Pieter Janssen (28) woont in Rekem, de belangrijke deelgemeente waarop open VLD sterk wil inzetten. De partij heeft er op dit ogenblik immers geen verkozenen. Schepen Mark Curvers duwt de lijst. De geografische spreiding van de kandidaten valt op : 5 uit Rekem, 3 uit Neerharen, 4 uit Gellik, 4 uit Veldwezelt-Kesselt en 13 uit Lanaken-Smeermaas. 14 vrouwen, 15 mannen en 12 kandidaten jonger dan 40. 11 uittredende mandatarissen doen opnieuw mee, aangevuld met 5 anciens en 13 nieuwkomers. Na Loubele en Janssen plaatst Open-Vld de deelgemeenten in “treintjes”, steeds voorafgegaan door een ancien.

Speerpunten

Dat Open Vld na de verkiezingen verder wil besturen, is een open deur intrappen. Het is de ambitie van de meerderheidspartij om de grootste fractie te blijven en de burgemeesterssjerp te behouden. De samenwerking met sp.a-Groen verliep volgens burgemeester Keulen prima, toch stapt de meerderheidspartij naar eigen zeggen vrij en ongebonden naar de kiezer met 5 speerpunten : via wijkbudgetten inzetten op participatie waarbij inwoners architect van hun eigen omgeving worden, tienerwerking voor 11 tot 15-jarigen daar hen gratis te laten sporten met een gemeentelijke sportpas, een team handhaving om kleine vormen van overlast aan te pakken, dienstverlening als kerntaak van het gemeentebestuur en tenslotte een stabiele, financiële huishouding.