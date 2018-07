"Scene - unseen" ontmantelt mythes in kasteel Oud-Rekem

Twee jaar geleden oogstten van Laethem en Croux succes met de tentoonstelling "Do boomerangs always come back?" in het kasteel van Oud-Rekem. Foto: Guido Kerckhoven

Lanaken - De ene tentoonstelling is nog maar net achter de rug in het kasteel van Oud-Rekem of de volgende, spraakmakende expositie kondigt zich al aan. "Scene - unseen" bloemleest kunststudenten, oude gloriën en artistiek talent zonder onderscheid in rang of stand en dat levert volgens de curatoren een verrassend effect op.

Waarom is Marina Abramovic een wereldster terwijl haast niemand Alex Elshocht kent? Is marketing god in de beeldende kunsten? Parijs, New York, Berlijn Sjanghai... gaat het erom op het juiste ogenblik op de juiste plaats te zijn? Vanaf 15 juli kan het publiek kennismaken met de ontmanteling van de mythe dat een kunstenaar altijd op het juiste moment op de juiste plek moet zijn om zich te manifesteren. Aan het publiek om te oordelen!

Van Laethem en Croux reisden -met het concept van de tentoonstelling steeds in hun achterhoofd- stad en land af en spraken met tientallen kunstenaars over hun werk en voorstellingen en maakten daarop een selectie voor de expositie in Oud-Rekem. De curatoren, voor deze gelegenheid aangevuld met Mat Verberkt, lieten zich vooral leiden door hun passie voor eigenzinnige hedendaagse kunst. Om het concept van de tentoonstelling kracht bij te zetten, zullen de kunstenaars en kunstwerken met elkaar in interactie gaan in opvallende opstellingen, met of zonder kunsthistorische duiding.

De tentoonstelling Scene - Unseen is mede tot stand gekomen door medewerking van de gemeente Lanaken, "De Appel", het centrum voor hedendaagse kunst in Amsterdam (NL), het Museum voor Hedendaagse kunst Antwerpen (MUHKA) en het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK) in Gent. De tentoonstelling is geopend van 15 juli tot en met 30 september en elke vrijdag, zaterdag en zondag te bezoeken van 11 tot 18 uur. Een ingangskaartje kost 7 euro. Op afspraak zijn scholieren, studenten en andere groepen belangstellenden welkom.

Info : www.forumtri.be

vanlaethem@telenet.be

+32496764808

matverberkt@scarlet.be

+31639473948