Met lef naar de kiezer voor een sterker sociaal beleid

Lanaken - CD&V-Lanaken profileert zich als een alternatief voor het huidige beleid van de Open-Vld sp.a-Groene meerderheid. Minder aandacht aan bakstenen en show maar een sterker sociaal beleid, dat is de verkiezingsslogan van de grootste oppositiefractie in de gemeenteraad.

“Op 14 oktober vragen we aan de inwoners van Lanaken een mandaat om deze vernieuwing en verandering door te voeren”, stelt gemeenteraadslid en tevens lijsttrekker Bert Paulissen, die binnen het katholiek basissonderwijs als coördinerend directeur werkzaam is. Vlaams parlementslid Vera Jans kan inmiddels op 18 jaar ervaring in de gemeenteraad en 14 jaar in het Vlaams parlement bogen. Zij versterkt de kop van de kieslijst op plaats 2. Fractieleider Freddy Stouten is lijstduwer. Op plaats 3 staat gemeenteraadslid Rudi Mechels, maar op de volgende 3 plaatsen prijken de namen van beloftevolle nieuwkomers : verpleegster Petra Ceustermans (4), jongerenkandidaten Ruben Hauben (medewerker CD&V-nationaal 5) en studente biomedische wetenschappen Myrthe Carlisi (6). Op 7 staat Mario Maccallini, operations manager in de haven van Genk. Uittredend gemeenteraadslid Jean-Pierre Hermans voert op plaats 16 de tweede kolom aan. CD&V kiest voor vernieuwing en verjonging en ook voor een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen. Meer dan de helft van de kandidaten staat voor het eerst op een lijst. “Bij ons vind je zowel studenten als actieve senioren, mensen uit de zorgsector en het onderwijs, landbouwers en ambtenaren, meer dan ooit een afspiegeling van de inwoners en bereid om verantwoordelijkheid op te nemen”, stellen Paulissen en Jans.