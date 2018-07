Pastoor Gust Vanherck viert gouden priesterjubileum

Lanaken - Op zondag 1 juli vierde pastoor Gust Vanherck in Neerharen zijn gouden priesterjubileum. Ruim 700 gelovigen en sympathisanten woonden de dankviering in de open lucht bij. Een verrassingsserenade door muzikanten van verschillende Lanakense fanfares en harmonies vormde het hoogtepunt van het officiële gedeelte. Daarna trakteerde de jubilaris alle aanwezigen op een zomerse barbecue.

Op 30 juni 1968 wijdde wijlen monseigneur Heusschen Gust Vanherck in Bree tot priester. Hij is sinds 1986 pastoor in de parochie Sint-Lambertus in Neerharen. Later kwamen daar nog de parochies Sint-Jozef in Smeermaas en Sint-Pieter in Rekem bij. Inmiddels doet de erg geliefde parochieherder het kalmer aan na gezondheidsperikelen.

"Je krijgt het weer dat je verdient", placht de nu 79-jarige parochieherder te zeggen. Afgaand op het warme zomerweer en de straalblauwe hemel afgelopen zondag, heeft pastoor Vanherck het er de afgelopen halve eeuw zeer goed vanaf gebracht. "Dat komt omdat hij goed is omgegaan met de ommezwaai in de Kerk tijdens de voorbije decennia", verklaarde diaken Julien Beckers tijdens de homilie van de dankviering. "Bovendien bleef hij dicht bij de kern van het evangelie. Net als Jezus van Nazareth leeft Gust tussen de mensen, en niet erboven." Burgemeester Marino Keulen omschreef Gust Vanherck in zijn toespraak als een authentiek persoon, die een aanstekelijke "joie de vivre" heeft.

En dat maakt hem erg geliefd bij zijn parochianen. De ruim 700 aanwezigen die de dankmis en het huldemoment bijwoonden waren daarvan het klinkende bewijs. Pur Sang, Pur Pop, Pur Kids en het parochochiaal zangkoor luisterden de stemmige viering op. Concelebranten waren pastoor Jos Vanderlee en diaken Julien Beckers. Na de dankviering werd de jubilaris met cadeaus overstelpt, maar dan moest het hoogtepunt nog komen.

Muzikanten van verschillende Lanakense fanfares en harmonies zorgden voor een verrassingseffect, marcheerden in vlotte tred naar het podium en brachten er een indrukwekkende serenade aan de pastoor, die zelf ook muzikant is, sax speelt en die zichtbaar genoot.

Na een dankwoordje nodigde de jubilaris iedereen op een zomerse barbecue in het ontmoetingscentrum uit. "Dat betekent wellicht mijn bankroet, maar dat zijn zorgen voor later", lachte de parochieherder met een kwinkslag.