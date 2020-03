Maskers en ontsmette karren in Carrefours Bilzen-Hoeselt

Hoeselt - In de Carrefours van Bilzen en Hoeselt worden winkelkarren voor de klanten “gedesinfecteerd”. Vreemd is dat sommige klanten gemaskerd rond lopen.

In de Carrefours van Bilzen en Hoeselt worden van de gebruikte karren de handvaten gepoetst. Aan de Carrefour van de Tongersesstraat in Bilzen moeten klanten na hun boodschappen de gebruikte winkelkar onder de abri’s op de parking wegzetten. “Deze karren zijn niet ontsmet” staat er boven het afdakje. Aankomende klanten zonder smetvrees die er toch een kar nemen, krijgen van de veiligheidsagent aan de ingangsdeur de vraag de karren terug naar de parking te brengen. De “gedesinfecteerde karren” waarmee wel gewinkeld kan worden staan onder het afdak naast de ingangsdeur. In de Carrefour in Hoeselt houdt één medewerker de wacht bij de karren en geeft je een ontsmette kar.

Maskerade

Opvallend dit weekend was dat in meerdere winkels – en soms ook op straat – mensen wandelen met een masker om de mond. Sommigen hebben zelfs het duurdere FFP2 om. Nochtans is het dragen van een masker buitenshuis volgens alle medici en virologen niet nuttig.

Het duurdere FFP2 is wel ok voor zorgverleners die helemaal in beschermpak Coronazieken verzorgen. Het is dus jammer dat FPP2 eigenaars die maskers niet aan de ziekenhuizen in hun regio bezorgen. Het is ook niet zo dat het verbod op gedeeltelijk gezichtsbedekkende kleding opgeheven is. (FrPe)