Gemeente haalt gratis grof huisvuil op

Heers - Het gemeentebestuur beloofde een extra, gratis ophaalronde van het grofvuil als eén van de ondersteuningsmaatregelen tijdens de coronacrisis. De voorbije week was het zover.

“We wilden met deze gratis grofvuilophaling in de volledige gemeente onze inwoners een uitzonderlijke dienst verlenen”, vertelt eerste schepen Kristof Pirard. “Het bleek ook nodig, want in coronatijden hebben de mensen flink hun kot opgeruimd. We doen daarom nu een extra inspanning, zo belandt er ook geen grofvuil in onze bermen.” De ophaling gebeurt zo efficiënt mogelijk. “De technische dienst gaat op pad met drie teams: één ploeg voor het hout, een ploeg voor het ijzer en de elektrische toestellen en één ploeg voor het andere grofvuil. Op die manier gebeurt de ophaalronde op een ecologische en economische manier en is het afval gesorteerd vooraleer we het naar aparte containers op het containerpark in Opheers brengen.”

Deze week waren er 12 ophalers aan de slag in Rukkelingen-Loon, Mechelen-Bovelingen, Heers, Batsheers en Opheers. “We zitten perfect op schema”, aldus schepen van Openbare Werken Jozef Royer. “Volgende week komen ook Mettekoven, Klein-Gelmen, Veulen, Gutschoven, Horpmaal, Heks en Vechmaal aan bod. Woensdag of donderdag zijn we rond.” Er mag maar 1 kubieke meter grofvuil buitengeplaatst worden. “Maar daar houden sommige mensen zich niet echt aan”, lacht Jozef. “Toch nemen we alles mee, behalve afbraakmateriaal, autobanden en asbesthoudende roofingplaten. Vorig jaar hebben we al een gratis bandendag georganiseerd en de ophaling van roofing gebeurt vanaf september via Limburg.net. Volgend jaar doen we in oktober of november trouwens opnieuw een gratis grofvuilophaling aan huis.”