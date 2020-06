Geen zomerklassen, wel vakantie vol zomerkampen

Heers - De Heerse jongeren zullen zich de komende zomer niet snel vervelen tijdens hun ‘staycation’. Ze kunnen kiezen uit tal van zomerkampen in hun eigen gemeente. Zomerklassen worden er niet ingericht.

Oppositiepartij CD&V pleitte tijdens de gemeenteraad van mei voor de organisatie van zomerklassen. “Door de coronacrisis hebben zeker kansarme kinderen nog minder mogelijkheden dan in normale omstandigheden”, aldus raadslid Gerald Kindermans. “Voor deze kinderen kunnen zomerklassen erg gunstig zijn. Zo kunnen ze georganiseerd buiten spelen en tegelijk enkele uren les krijgen in een vak waarmee ze het moeilijk gehad hebben. Het gemeentebestuur kan hiervoor overleggen met de onderwijsinstellingen in de gemeente. Het moet ook mogelijk zijn om de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen te betrekken bij dit aanbod.”

Achterstand

Een zomerschool komt er uiteindelijk niet, maar de hele zomervakantie staat wel in het teken van zomerkampen. “We hebben met de lokale veiligheidscel en de directies van de Heerse scholen samengezeten rond deze materie”, zegt bevoegd schepen Kristof Pirard. “Het is niet vanzelfsprekend om zomerscholen te organiseren. Er moet ook duidelijk een indicator zijn dat er achterstand is opgelopen, dat moet de school bepalen. Uit het overleg bleek dat hier geen echte nood aan was. Ze waren wel van mening dat zomerkampen, die ook een educatieve meerwaarde bieden, een prima alternatief zijn. Sommige zomerkampen worden in samenwerking met de gemeente georganiseerd, andere doen we in eigen regie. We hebben gezorgd voor een gezonde mix van taal, sport, computer en zelfs muziek.”

Computerkamp

De zomerkampen gaan op 1 juli van start met een sportkamp in de sporthal in samenwerking met Ten-Men. “In de loop van juli en augustus volgen er nog drie weken sportkampen”, gaat schepen Pirard verder. “Ons jaarlijkse taal- en sportkamp van de gemeente vindt dit jaar plaats van 20 tot en met 24 juli. Daarbij leren kinderen een week lang op een speelse manier Frans of Engels.” Nieuw dit jaar is het ‘Real Life Game Kamp’. “Dit computerkamp organiseren we ook in eigen regie van 10 tot en met 14 augustus. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen hier proeven van technologie, afgewisseld met binnen- en buitenspelen.”

Speciaal tarief

De katholieke harmonie Salvia Heers staat in voor de organisatie van een muziekkamp waar jonge blaas- en slagwerkmuzikanten een hele week een leuk muzikaal programma kunnen repeteren. De zomer wordt afgesloten met een ‘taalbad’ Nederlands in samenwerking met Kind en Taal. “Kinderen van 5 tot 9 jaar die er baat bij hebben om wat extra met het Nederlands in contact te komen, kunnen dit gratis volgen van 24 tot 28 augustus. Omwille van de coronacrisis passen wij voor de andere zomerkampen een speciaal tarief toe voor de inwoners van Heers. Zo willen we als gemeente deze kampen extra ondersteunen en promoten”, besluit Pirard.