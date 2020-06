Weggeefwinkel opnieuw open

Vanaf deze week is de Weggeefwinkel in het gemeentehuis weer open. Foto: Gemeente Heers

Heers - Vanaf deze week is de Weggeefwinkel / Kidsshop in het gemeentehuis weer open, wel moeten bezoekers rekening houden met enkele veiligheidsmaatregelen.

Spullen voor kinderen die je niet meer gebruikt een tweede leven geven, dat is het opzet van de Weggeefwinkel. Iedereen mag er spullen binnenbrengen en gratis komen halen. De winkel is elke maandag open van 16 tot 19 uur of op afspraak. Bezoekers moeten, liefst alleen, via de zijingang binnenkomen en de pijlen op de vloer volgen. Ook moet de sociale afstand steeds gerespecteerd worden tegenover andere bezoekers en de vrijwilligers.