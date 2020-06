Lokale economie krijgt een duwtje in de rug van gemeente en Unizo Heers-Borgloon

Heers - Het gemeentebestuur van Heers en de Unizo-afdeling Heers-Borgloon gaan de lokale handelaars en ondernemers een extra duwtje in de rug geven om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken.

De komende zes jaar maakt het gemeentebestuur enerzijds jaarlijks 5.000 euro vrij voor startende bedrijven. “Zij kunnen een starterspremie van 250 euro krijgen om de starterskosten te drukken”, aldus eerste schepen Kristof Pirard (VLDUMONT). Anderzijds gaat men voor een samenwerking op lange termijn met de lokale Unizo-afdeling Heers-Borgloon. “Deze organisatie krijgt ook 5.000 euro aan werkingsmiddelen tijdens deze legislatuur. Zij staan onze lokale handelaars en ondernemers bij en informeren hen aan de hand van workshops, vormingen en lezingen.”

Reglement

Eind mei keurde de gemeenteraad bovendien een reglement goed om de verenigingen en de lokale handelaars te ondersteunen tijdens de coronacrisis. “De gemeente komt voor de helft tussen in de aankopen die de verenigingen doen bij een Heerse handelszaak, met een maximum van 150 euro”, vertelt Pirard. “Als een vereniging dus lokaal voor 300 euro gaat kopen, dan krijgt ze 150 euro terug van de gemeente. De aankopen mogen gespreid gedaan worden, te beginnen vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021. Dit voorstel is samen met Unizo Heers-Borgloon uitgewerkt. Hiermee willen we de Heerse economie een boost geven en iedereen stimuleren om lokaal te gaan kopen.”

Affiche

Ook Unizo Heers-Borgloon zelf deed haar duit in het zakje met logistieke hulpmiddelen in coronatijd, zoals affiches en vloerstickers. “Zo kwam Tom Van Den Bergh, creatief brein van onze afdeling, met het idee om bollen te ontwerpen om de sociale afstand te stimuleren”, zegt voorzitter Eric Dupain. “Die bollen kunnen zowel binnen als buiten op de vloer aangebracht worden. Deze actie was een succes in Heers en in Borgloon. Meer nog, onze actie werd zelfs nationaal overgenomen door Unizo. Recent maakten we ook een affiche op maat van de horeca met alle veiligheidsmaatregelen in een notendop, op een speelse en creatieve manier uitgelegd. Je kan hierop zelf invullen hoeveel mensen er toegelaten zijn de zaak. De affiches worden in A2 gedrukt op glanzend papier en zijn gratis beschikbaar. Zowel Heers als Borgloon hebben de communicatie ondersteund. Ze zijn intussen heel positief onthaald. In Heers gingen al 15 cafés, logies of restaurants in op ons aanbod, in Borgloon 27. In deze tijden van crisis hebben we geen onderscheid gemaakt tussen leden en niet-leden. Het zijn allemaal ondernemers die we op de een of andere manier willen ondersteunen", besluit Dupain.

Horecazaken in Heers of Borgloon kunnen nog een affiche bestellen via mail (eric.dupain@unizo.be).