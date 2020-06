KSA Habiba brengt bier en wijn naar de papa’s

Heers - KSA Habiba Heers zet zondag - op Vaderdag - de papa's in de 'bloemetjes' met een bier- of wijnmand.

Geen tweejaarlijkse Bonte Avond of moederdagontbijt voor KSA Habiba Heers, corona strooide helaas roet in het eten. Hierdoor liep de jeugdbeweging heel wat inkomsten mis. “Om ons kamp in het Nederlandse Esbeek te kunnen bekostigen en onze leden toch nog een leuke zomer te bezorgen, hebben we nu besloten een vaderdagevenement te organiseren”, zegt hoofdleidster Laurien Gelaesen. “Naast de jaarlijkse verwennerij van de mama’s, vinden we dat de papa’s zeker ook eens gevierd mogen worden. Daarom hebben we, samen met drankenhandel GOS, een creatief vaderdagcadeau bedacht en brengen we op 14 juni bier- en wijnkorven aan huis als verrassing voor de papa’s."

In de bierkorven steken tien verschillende blonde, bruine en fruitige bieren en in de wijnkorven zit een fles rode en witte wijn. In beide korven zit ook telkens een kleine versnapering. "We zitten intussen al aan honderd bestellingen. Natuurlijk hopen we op veel meer, want meer bestellingen betekent meer geld in het laatje voor ons kamp. Trouwens, iedereen mag een korf bestellen: is het niet om de papa’s te verwennen, dan doe je het maar om onze jeugdvereniging te steunen”, lacht Laurien.

Bestellen kan bij iemand van de leiding of het keukenteam. De korven worden nu zondag aan huis geleverd tussen 8 en 11 uur. Je kan je mand op zaterdag ook zelf komen afhalen tussen 17 en 20 uur aan de KSA-lokalen.