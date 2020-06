OCMW presenteert positieve jaarrekening

Heers - Het OCMW van Heers kan terugblikken op een positief budgettair resultaat voor 2019. De coronacrisis zorgt voorlopig ook niet voor een toename van het aantal hulpaanvragen.

OCMW-voorzitter Carina Volont (VLDUMONT) gaf op de gemeenteraad van eind mei uitleg bij de jaarrekening van het OCMW voor 2019. “We hebben een positief budgettair resultaat van 69.253 euro. Er werd in 2019 18.425 euro aan aflossingen van leningen betaald en er waren geen investeringsuitgaven.” In Heers ontvingen 39 personen of gezinnen een leefloon en kregen 34 cliënten steun. Er waren ook 29 dossiers budgetbeheer.

Oppositiepartij CD&V vroeg zich af waarom er in Heers geen toename is van hulpaanvragen door de coronacrisis. “Overal stelt men vast dat het OCMW te maken heeft met een grote toename van hulpaanvragen omdat veel mensen het moeilijk krijgen, behalve in Heers”, aldus Gerald Kindermans. “Iedereen weet dat de meest sociaal zwakke inwoners niet zomaar beroep doen op de diensten van het OCMW, zodat de sociale dienst proactief op zoek moet gaan naar de meest behoeftigen. Nu worden er allerlei geschenken uitgedeeld aan mensen die daar niet eens om gevraagd hebben, terwijl de echte sukkelaars in de kou blijven staan.”

Volgens schepen Volont is het nog steeds aan de personen zelf om de stap naar het OCMW te zetten. “Je kunt ze toch moeilijk naar het OCMW slepen. De afgelopen weken zijn er heel wat huisbezoeken gebracht aan alle 75-plussers in Heers, onze medewerkers bellen ook geregeld met mensen om te vragen of alles goed gaat. Iedereen van onze diensten staat steeds klaar om te helpen als er problemen zijn. Kortom: de deur van het OCMW staat altijd open, zelfs in deze coronatijden.”