Steunpakket voor inwoners in brievenbus

Heers - Het gemeentebestuur nam onlangs enkele ondersteuningsmaatregelen voor de inwoners om deze coronatijden te overbruggen. De steunpakketten zijn intussen huis-aan-huis bedeeld.

De afgelopen dagen was het gemeentepersoneel druk in de weer met het maken en bedelen van de steunpakketten voor alle inwoners. “We hebben in verschillende teams en shiften gewerkt”, vertelt eerste schepen Kristof Pirard. “Iedereen zou nu ongeveer zijn of haar pakje in de brievenbus moeten ontvangen hebben. Het gaat om één herbruikbaar mondmasker van Think Pink per gezinslid en twee filters geschonken door de federale overheid. Daarnaast zit er ook één aankoopbon in van 10 euro per gezinslid. Die kan je gebruiken om te winkelen of te consumeren in Heers. Zo kan je de lokale economie een boost geven in deze coronacrisis. Verder krijgt elk huisgezin ook een kaart van 25 euro voor het containerpark.”