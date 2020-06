Digitale infosessie pleegzorg

Heers - Op donderdag 4 juni is er opnieuw een digitale infosessie over pleegzorg.

Tijdens de infosessie kom je te weten wat pleegzorg precies inhoudt en kan je ook ontdekken of pleegouder worden iets voor jou is. Er is ook ruimte om vragen te stellen. Na deze digitale informatieavond heb je een juist beeld over pleegzorg. Het wordt dan ook een stuk duidelijker op welke manier pleegzorg een plaats zou kunnen krijgen in jouw leven.

Deze avond is geheel vrijblijvend. Kandidaat-pleegouders hebben over de hele lijn de vrijheid om hun voorkeuren te uiten en kunnen zich op elk moment bedenken en terugtrekken. Je kan je nog inschrijven via https://bit.ly/3ejZZ4t. Na je inschrijving krijg je een link om te kunnen deelnemen. Dries, Sara, Jana en Mishi van Pleegzorg Limburg verwelkomen je graag vanaf 20 uur voor deze Zoom-sessie.