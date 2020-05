Gemeente opent blokpunt voor studenten in kleine feestzaal

Heers - De examenperiode komt er weer aan en dus kunnen de Heerse studenten sinds maandag opnieuw samen blokken in het administratief centrum.

“We willen alle studenten uit Heers een rustige studeerplek aanbieden.”, vertelt schepen van Jeugd en Onderwijs Kristof Pirard. “Het gemeentebestuur ondersteunt de studenten door in de kleine feestzaal van het gemeentehuis een gepaste ruimte aan te bieden waar ze samen in stilte kunnen studeren. Alles is hier aanwezig: tafels, stoelen, draadloos internet, drankjes en versnaperingen. Alleen moeten we nu rekening houden met de coronamaatregelen”, aldus Pirard.

Reservatiesysteem

Het lokaal wordt zo ingericht dat de sociale afstand wordt gerespecteerd. “Er gelden daarenboven strikte hygiënemaatregelen: zo moeten studenten hun handen ontsmetten bij het binnenkomen en moeten ze altijd een mondmasker dragen. Om de veiligheid en het comfort van de aanwezigen optimaal te garanderen maken we gebruik van een online reservatiesysteem.”

Het blokpunt is open van 8.30 uur tot 19 uur (behalve op zondagen en op maandag 1 juni) en sluit de deuren weer op dinsdag 30 juni. Een plekje reserveren in het blokpunt kan via de gemeentelijke website: www.heers.be/blokpunt.