Nieuwe Limburg Vakantiegids beschikbaar

Heers - De zesde editie van de Limburg Vakantiegids is gratis verkrijgbaar in het gemeentehuis.

“In de inkomhal van het administratief centrum vind je een grote staander waaruit je een gratis exemplaar mag meenemen”, zegt Michele Houbraken, diensthoofd vrije tijd. “De Limburg Vakantiegids is na vijf jaar nog steeds de inspiratiegids voor iedereen die onze provincie wil komen ontdekken tijdens een verblijf of daguitstap. Het Limburgse fietsroutenetwerk bestaat dit jaar 25 jaar. Daarom neemt reisjournalist Jonathan Ramael de lezers in deze editie mee achterop zijn fiets door Limburg. De fiets vormt het verbindingsmiddel tussen alle troeven die Limburg te bieden heeft.” De gids is opnieuw het resultaat van een intense samenwerking tussen toerisme Limburg en meer dan 200 Limburgse steden, gemeenten en toeristische ondernemers. Een digitale versie vind je via https://www.visitlimburg.be/nl/onlinegids.