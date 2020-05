Whisky Club Heers houdt online proeverijen

Heers - Een virtuele whiskydegustatie, het blijkt een gouden zet in coronatijden. De eerste twee online tastings van Whisky Club Heers waren dan ook in een wip helemaal uitverkocht met meer dan vijftig whiskyproevers.

“We hadden enkele degustaties gepland die door de coronacrisis niet konden doorgaan”, vertelt initiatiefnemer Ruben Gos. “Maar omdat we allemaal wel eens graag een e-borreltje dronken via Skype, kwam het idee ter sprake om een online tasting te organiseren. We doen dit samen met drie whiskyclubs: Whisky Club Heers, The Whisky Chicane uit Antwerpen en Battle & More Tungri uit Tongeren. De grootste uitdaging was nog om onze pakketjes met 10 kleine flesjes op tijd naar de deelnemers in Limburg en Antwerpen te versturen zodat iedereen de live tasting kon volgen. Zo’n virtuele degustatie via Microsoft Teams duurt twee uurtjes, ik presenteer meestal enkele exclusieve whisky’s en whisky’s met een hoog alcoholpercentage. Ze moeten na afloop toch niet naar huis rijden”, lacht Ruben. “Bovendien krijgen de deelnemers van ons altijd receptjes voor hapjes die perfect bij de whisky’s passen. Dan kan men vooraf in de keuken ook een beetje creatief bezig zijn. Dat valt in de smaak, want voor onze volgende tasting verwachten we 110 deelnemers. Eind mei gaan we er zelfs eentje doen met rum"