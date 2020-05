WZC Berkenhof test volledig negatief op corona

Heers - Alle 43 personeelsleden en 51 bewoners van woonzorgcampus Berkenhof in Heers hebben negatief getest op Covid-19. Momenteel werkt men aan een plan om vanaf 25 mei bezoek veilig toe te laten.

“We zijn heel trots op het feit dat iedereen op de campus negatief testte”, zegt directeur Ils Neskens. “Wij zijn dan ook vroeg begonnen en hebben de richtlijnen zeer strikt toegepast. We hebben tal van initiatieven genomen om veilig te kunnen werken. Dit was zwaar en niet altijd makkelijk, maar het is de moeite waard geweest. Maar het blijft hier om een momentopname gaan. Het zal dus zaak zijn om deze inspanningen nog even aan te houden en de maatregelen goed te blijven toepassen. De strijd tegen corona is zeker nog niet voorbij. Ook de komende tijd gaan we streng blijven.”

Het woonzorgcentrum kreeg in zijn strijd de morele en logistieke steun van de gemeente en de overkoepelende organisatie Senior Living Groep. “Zij staken ons een hart onder de riem en hebben tal van materialen aangeleverd. Ook lokale winkels en organisaties brachten lekkers voor personeel en bewoners.” Intussen is men volop bezig met de voorbereidingen voor het toelaten van bezoek. “Dit zal stapsgewijs en weldoordacht geregeld worden”, vertelt Ils Neskens. “Het is van groot belang dat dit op een verantwoorde manier gebeurt en enkel op voorwaarde dat de gunstige trend inzake nieuwe besmettingen zich verderzet. Wij denken er op dit moment sterk aan om vanaf maandag 25 mei bezoek toe te laten.”