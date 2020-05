Roppebibliotheek wordt afhaalbib

Heers - Vanaf maandag (11 mei) gaat de bib opnieuw open tijdens de gewone openingsuren, onder de vorm van een afhaalbib op afspraak.

De Roppebibliotheek biedt vanaf maandag 11 mei tijdelijk een afhaaldienst aan. “Leners geven op voorhand hun suggesties door via het digitale of papieren bestelformulier dat beschikbaar is op de website, in het infoblad en in de verschillende Letterhuisjes in de gemeente”, aldus bibliothecaris Heidi Loozen. “Je raadpleegt uiteraard best eerst de beschikbaarheid op website van de bibliotheek. Tijdens de normale openingsuren komt de lener, één per gezin, het boekenpakket afhalen op een afgesproken dag en uur. In te leveren boeken worden op de quarantainetafel gelegd aan de ingang.”

In de bibliotheek gelden er wel strenge veiligheidsmaatregelen. “Leners kunnen helaas niet vrij rondlopen, geen kranten of tijdschriften raadplegen of de pc’s gebruiken”, vertelt Heidi Loozen. “Je moet ook de nodige afstand houden van elkaar en je op het aangeduide gangpad terug naar buiten begeven, via de zijdeur. Op de vloer en de muur zijn stickers aangebracht voor social distancing. Het gangpad is afgeschermd met lint tot aan de uitgang. Het is voor ons belangrijk om deze versoepeling veilig te laten verlopen.” De bib-aan-huis-dienst wordt enkel nog voor de risicogroepen en het zorgpersoneel in Heers aangeboden.

Meer info: 011 48 43 05 of https://heers.bibliotheek.be.