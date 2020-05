Heers - De FOD Financiën heeft de zitdagen voor het invullen van de belastingaangifte geannuleerd.

De gemeente organiseert dit jaar geen zitdagen om inwoners te helpen met het invullen van hun aangifte in de personenbelasting. Ook in het kantoor in Tongeren kan je nu niet terecht. Hulp bij het invullen van aangiftes kan gebeuren via een telefonische afspraak. Op de envelop van de aangifte staat het telefoonnummer. Meer info: 02/572.57.57.