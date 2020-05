Heers - Aquafin is op verschillende plaatsen in de gemeente opnieuw gestart met de rioleringswerken.

De werken in de Wijngaardstraat in Gutschoven, in de Overhemsestraat in Horpmaal en in de Koekelbronstraat zijn onlangs hervat. Die laatste straat ligt dan wel in Broekom, maar je moet nu steeds via Heers rijden als je van Heks of Horpmaal naar Gutschoven of Broekom wil. De nodige omleidingsborden werden door de aannemer geplaatst.