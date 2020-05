Fotograaf Fabian maakt portretten in coronatijd

Heers - Al een paar weken trekt Fabian Dejace, fotograaf in bijberoep, met de fiets op ronde door de gemeente voor een reeks deur- en raamportretten.

“Na zeven weken lockdown begon het te kriebelen om iets speciaals te doen”, vertelt Fabian. “Ik ben vrijwilliger bij vzw Boven De Wolken en een collega lanceerde dit idee in onze groep van fotografen. Ik heb meteen een oproep gedaan op Facebook en ben nadien van start gegaan in mijn eigen dorp, Mechelen-Bovelingen. Ik ga dan met mijn camera op pad, bel aan en neem foto’s van inwoners aan de voordeur, in de portiek of achter het venster. Natuurlijk hou ik me aan de coronamaatregelen en fotografeer ik op veilige afstand met een telelens. Vrijdag ben ik in het centrum van Heers geweest, op aanvraag kom ik ook in de deelgemeenten.” Fabian, in het dagelijkse leven management assistent bij het Agentschap Opgroeien, is al een paar jaar gebeten door de fotografie-microbe. “Ik hou me nu vooral bezig met lifestyle fotografie en tracht authentieke, naturelle foto’s van mensen te nemen in hun thuisomgeving. ‘Catch the moment’, dat kan ook in coronatijd.”