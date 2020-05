Heers zet inwoners aan tot sporten

Heers - De gemeente organiseert een sportieve challenge voor haar inwoners om te blijven sporten en bewegen in coronatijd. Tegelijk wil men de lokale economie steunen door de deelnemers te belonen met restaurantbonnen.

“Sporten is en blijft gezond, zeker in deze bizarre tijden”, zegt schepen van sport en lokale economie Sonia Houbar. “Daarom organiseren we een ludieke sportieve actie, waarvan de Heerse horeca ook kan profiteren. We willen alle inwoners stimuleren om twee maanden lang, van 4 mei tot en met 28 juni, minstens drie keer per week een half uurtje te wandelen, te lopen of te fietsen. Het tempo en de afstand zijn niet belangrijk, als je maar beweegt en de veiligheidsmaatregelen naleeft.”

Bon

Geïnteresseerde inwoners moeten de gratis app Strava op hun smartphone installeren en een profiel aanmaken. Je volgt het Strava-account van ‘Sport Heers’ en laat de app jouw activiteit opnemen. “Zo kunnen wij je activiteiten volgen en controleren of je drie keer per week bent gaan sporten”, vertelt Sonia Houbar. “Als je over een sporthorloge beschikt, type Polar of Garmin, kan je deze ook koppelen aan Strava zodat je enkel met je horloge kan gaan sporten. De deelnemers maken kans op één van de honderd bonnen van 50 euro om na de coronacrisis iets lekkers te gaan eten in een horecazaak in Heers. We trekken voor deze actie dus 5.000 euro uit en geven de lokale horeca hiermee meteen ook een extra duwtje in de rug.”

Inschrijven kan tot 3 mei via het inschrijvingsformulier op de website van de gemeente: https://www.heers.be/blijf-sporten/.