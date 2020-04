Abinash (17) speelt trompet voor de zorgverleners

Heers - De 17-jarige Abinash Naeten uit Heers brengt iedere week op de trompet een ode aan de zorgverleners.

De serenade kan niet alleen bij de buren, maar ook verderop in het dorp op heel wat bijval rekenen. “Op Facebook was er zelfs een zoektocht naar wie dat toch wel kon zijn die in het centrum geregeld trompet speelde”, zegt vader Johan Naeten. “Hij ontving ook al een bedankkaartje van Vlaams minister Wouter Beke. Abinash begon hiermee toen de eerste applausmomenten overal te lande de kop opstaken om de mensen uit de zorgsector een hart onder de riem te steken en de getroffenen aan te moedigen. Hij speelt wel niet iedere avond, want hij is momenteel vooral bezig met de voorbereiding voor zijn eindexamen aan de Haspengouws Academie.” Abinash speelt als talentvol trompettist bij Harmonie Salvia en zelfs bij het Limburgs Jeugdorkest. “Ik speel al trompet sinds mijn 9de. Intussen ben ik elke dag met muziek bezig. Ik schrijf mijn eigen muziekstukken met pianobegeleiding. Ik probeer ’s avonds aan de voordeur wel iets te spelen dat alle mensen aanspreekt, zoals You’ll Never Walk Alone, Il Silenzio en We zullen doorgaan. Vorige vrijdag heb ik voor het Limburgs volkslied gekozen.”