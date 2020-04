Oppositie verlaat meteen eerste digitale gemeenteraad

Heers - De eerste virtuele gemeenteraad ooit in Heers was er maandagavond eentje van korte duur. Nog voor het eerste agendapunt behandeld werd, verliet de voltallige oppositie de videoconferentie.

Vorige week hadden de raadsleden in een korte testsessie al kennisgemaakt met een videovergadering via het Webex-platform. Maar maandag bleken de violen allerminst gelijkgestemd. Jan Leus (N-VA) vroeg bij het begin van de zitting meteen het woord. “Ik merk dat de burgemeester en de vier schepenen samenzitten in de raadzaal van het gemeentehuis. Ik vind dit echt onverantwoord, een digitale gemeenteraad is voor iedereen ofwel voor niemand.” Gerald Kindermans (CD&V) ging nog een stapje verder. “Dit is werkelijk ons als oppositie belachelijk maken. De leden van het schepencollege kunnen overleg plegen, terwijl wij die mogelijkheid niet hebben. Dan konden we evengoed allemaal op voldoende afstand in de grote zaal van De Bammerd gaan zitten en fysiek vergaderen. We rekenen erop dat er op korte termijn een nieuwe gemeenteraad wordt gehouden, ditmaal op een correcte wijze.”

Eerste schepen Kristof Pirard (VLDUMONT) repliceerde dat de regels rond social distancing wel degelijk gerespecteerd werden. “Wij houden hier in de raadzaal zeker twee meter afstand van elkaar. Jullie opmerking is dus niet relevant en mag geen enkel obstakel zijn voor deze videovergadering.” Toch bracht dat geen zoden aan de dijk: de voltallige oppositie - CD&V, N-VA en Hecht - verliet meteen de allereerste virtuele raadszitting. “Ik betreur deze houding van de oppositie, zij willen het debat niet aangaan”, zei Pirard nog. “Wij nemen als college altijd samen onze beslissingen en dat is nu niet anders.”