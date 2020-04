Gemeente laat cursus over positief opvoeden online doorgaan

Heers - Vanaf 29 april ging de gemeente normaal weer van start met een cursus rond ‘positief opvoeden’ (Triple P). Door de coronacrisis werd er gekozen voor een alternatief op afstand.

“Je kan de oudercursus van Triple P nu online of telefonisch volgen”, vertelt Ilse Veraa van vzw De Hummeltjes. “Deze cursus geeft antwoorden op de belangrijke opvoedingsvragen: Ben ik wel goed bezig als ouder? Pak ik de situatie en het gedrag van mijn kind goed aan? Het positief pedagogisch programma biedt ouders met kinderen tot 12 jaar een steuntje in de rug bij de uitdagingen die ze dagelijks tegenkomen in de opvoeding van hun kinderen. Via eenvoudige stappenplannen en kleine veranderingen leren ze om moeilijke situaties anders aan te pakken. Kleine veranderingen die een groot verschil kunnen maken voor je gezin.”

Info en inschrijven: ilse.veraa.ckg@hummeltjes.be of 0492/27.72.91.