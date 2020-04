Kiwanis doneert mondmaskers en ontmettingsalcohol

Heers - Een delegatie van serviceclub Kiwanis Borgloon ‘Het Graafschap’ overhandigde vorige week ruim 2.000 mondmaskers en 125 liter ontsmettingsalcohol aan de huisartsenwachtpost in Sint-Truiden.

“Het is onze taak als serviceclub Kiwanis om, daar waar het mogelijk is, ons steentje bij te dragen aan de strijd tegen het coronavirus”, vertelt voorzitter Jurgen Ruytinx van Kiwanis Borgloon. “Daarom doneren we, in samenwerking met stokerij BLOSM uit Gutschoven, 125 liter ontsmettingsalcohol aan Wachtpost 37-38. Die huisartsenwachtpost staat in voor de eerstelijnszorg in de hele regio rond Sint-Truiden en Bilzen. Zo bereiken we alle huisartsen en thuisverpleegkundigen van Zuid-Limburg. Zij weten ook beter wie er precies wat nodig heeft.” Daarnaast bezorgde Kiwanis Borgloon nog een lading mondmaskers aan de huisartsenwachtpost. “Het gaat om 850 FFP2 mondmaskers en 1325 chirurgische maskers. De huisartsen en thuisverpleegkundigen staan in de frontlinie en beschikken vaak niet over genoeg beschermende maskers. In totaal spenderen we liefst 4.000 euro aan beschermend materiaal. Uitzonderlijke tijden vragen nu eenmaal uitzonderlijke acties.”