Gemeente geeft elke inwoner gratis mondmasker

Heers - De gemeente Heers heeft beslist om een herbruikbaar stoffen mondmasker uit te delen aan iedere inwoner, zowel jong als oud. Ook alle zorgverleners in de gemeente krijgen een lading chirurgische maskers.

“Alle signalen wijzen erop dat we mondmaskers gaan moeten dragen wanneer de coronamaatregelen versoepeld worden, dus willen we daar als gemeente op inspelen”, zegt eerste schepen Kristof Pirard (VLDumont). “We houden de gezondheid van onze inwoners heel hoog in het vaandel, we willen hen dan ook maximaal ondersteunen. Het gaat om een investering van 18.765 euro. Bovendien gaan we deze mondmaskers aankopen via Think Pink België, waardoor 80 procent van de opbrengst naar de strijd tegen borstkanker gaat. Er zijn 7.500 mondmasker besteld, elke inwoner krijgt er eentje van ons: de kinderen een small, de vrouwen een medium en de mannen een large. Binnen ongeveer twee weken zal iedereen zijn of haar masker terugvinden in de brievenbus, samen met de tegoedbonnen voor de lokale handelaars en de kaart voor het containerpark.”

Spandoek

Daarnaast spendeert de gemeente 11.050 euro aan chirurgische maskers voor de zorgverleners. “We hebben liefst 13.000 medische mondmaskers aangekocht voor de dokters, de thuisverpleegkundigen en de kinesisten in de gemeente en voor de zorgkundigen in het rusthuis van Heers. Zo kunnen ze op een veilige manier omgaan met de patiënten of bewoners. Hun gezondheid primeert momenteel en daar staan dan ook de nodige middelen tegenover. We willen trouwens iedereen bedanken die een bijdrage levert in de strijd tegen het virus. Daarom hebben we ons spandoek aan het gemeentehuis en alle banners op de invalswegen een nieuwe kleur gegeven, wit is de kleur van de hoop.”