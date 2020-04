Geen gemeentelijke activiteiten tot juli

De Buitenspeeldag van volgende week woensdag (22 april) is afgelast wegens het coronavirus. Foto: FrMi

Heers - Door de coronadreiging besliste de gemeente om alle gemeentelijke activiteiten te annuleren tot woensdag 1 juli.

Geen Buitenspeeldag, babyboomfeest, sportkampioenenhulde, Heers fietst, multimove of workshops voor kinderen tot aan de start van de zomervakantie. “We hebben beslist de gemeentelijke activiteiten te annuleren tot 1 juli, ongeacht de grootte en inhoud”, vertelt eerste schepen Kristof Pirard. “We doen ons best om zoveel mogelijk activiteiten na deze periode opnieuw op te starten of te hervatten.” Ook de activiteiten van dienstencentrum ’t Hofke zijn tot 1 juli geannuleerd.