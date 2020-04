OCMW brengt boodschappen en medicatie aan huis

Heers - Het Heerse OCMW-dienstencentrum heeft zijn boodschappendienst uitgebreid.

“Niet alleen ouderen kunnen hierop een beroep doen, maar iedereen die door de coronacrisis de deur niet meer uit kan of durft om boodschappen te doen”, aldus Caroline Henno van het OCMW. “Je belt gewoon je boodschappenlijstje door of stuurt een e-mail. Een medewerker van het OCMW komt het geld oppikken en gaat de boodschappen in de Delhaize of de Spar afhalen. Door de uitzonderlijke omstandigheden rekenen we geen leveringskost aan. We halen ook medicatie op voorschrift af bij de apotheek. Na een langzame start krijgen we nu vaak meerdere aanvragen per dag binnen. Na de openingsuren verzekeren twee vrijwilligers de dienst. We zijn er voor alle inwoners die geen kinderen hebben of aan niemand in de buurt hulp kunnen vragen.”