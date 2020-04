Claudine naait mondmaskers voor woon- en zorgcentra

Heers - Een paar weken geleden kon Claudine Hartjesveld (37) naar eigen zeggen nog geen knoop aannaaien. Toch schonk ze vorig weekend maar liefst 70 zelfgemaakte mondmaskers naar WZC Orelia Puthof in Borgloon. Of hoe de coronacrisis het beste in de mens naar boven brengt.

In het dagelijks leven is Claudine Hartjesveld uit Heers een actieve spring-in-'t-veld als verkoopster, lesgeefster multimove en trainster kleutervoetbal bij Heers VV. Door de coronamaatregelen heeft ze zich nu op het naaien van mondmaskers gestort. “Ik ben hiermee gestart om nuttig te zijn voor de medemens en ook een beetje om de verveling tegen te gaan. Ik had een bruisend sociaal leven voor de coronacrisis, maar nu staat dat op een heel laag pitje. Een paar weken geleden heb ik dan online een naaimachine aangeschaft en met behulp van YouTube-filmpjes ben ik direct aan de slag gegaan. Mijn mondmaskers gaan niet echt een schoonheidswedstrijd winnen, maar ze doen wat ze moeten doen. Mijn eerste masker heb ik voor mijn man gemaakt omdat hij nog moest blijven werken bij de NMBS in Brussel. Dan had ik toch het gevoel dat hij iets veiliger was.”

Vrolijke maskers

Claudine begon daarna maskers te maken voor woonzorgcentrum Berkenhof in Heers. “Ondertussen hadden die er al genoeg omdat ze er zelf met vrijwilligers en verpleegsters gemaakt hebben. Dan heb ik contact opgenomen met woonzorgcentrum Orelia Puthof in Borgloon. Vorige vrijdag heb ik er 70 mondmaskers binnengebracht, zij ontvingen mijn creaties met open armen. Ze vonden ze mooi en vrolijk, zelfs de geruite maskers voor de mannelijke collega’s vielen in de smaak”, lacht de Heerse.

Katoen

Claudines maskers zijn uit katoen. “Ze moeten in de kookwas kunnen. Je kan er heel wat uit een laken krijgen, daar heb ik momenteel genoeg van. Wel ben ik nog altijd op zoek naar garen en elastiek, die zijn moeilijker te vinden. Alle hulp is dus zeker welkom. Ik blijf mondmaskers maken voor iedereen die er nodig heeft. Zo heb ik al de vraag gekregen van enkele risicopatiënten en een medisch pedicure om maskers voor hen te maken. Zolang ik materiaal heb, stik ik elke dag.”

Contact: 0478/81.30.94.