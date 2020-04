Heers - Fervente lezers kunnen in deze coronaperiode eens een bezoekje brengen aan de verschillende Letterhuisjes in de gemeente.

De Letterhuisjes op het Burgemeester Jef Nevenplein in Heers, aan de chirolokalen in Vechmaal, op het dorpsplein in Mettekoven en op het pleintje aan de school in Mechelen-Bovelingen zijn aangevuld met vers leesvoer. Het Letterhuisje aan de sporthal is wel tijdelijk buiten gebruik door de ligging in de speeltuin.