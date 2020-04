Bewoners Hesbania zorgen elke avond voor muziek en applaus

Heers - Elke avond om 20 uur komen de bewoners van de Hesbania-appartementen, op de hoek van de Steenweg en de Nieuwe Steenweg, spontaan naar buiten om samen even te applaudisseren in deze moeilijke coronatijden.

“Er is hier een goed contact tussen de buren en een grote bereidheid om elkaar te helpen”, vertelt Linda Papy. “Na een babbel vanop ons terras zijn we twee weken geleden hiermee begonnen. Het applaus is voor alle zorgverleners die nu zo hard werken, in welke sector dan ook. Twee buurvrouwen zijn verpleegster, op die manier kunnen we hen ook een hart onder de riem steken.” Vóór het gezamenlijke applaus zorgt bewoner Maria Robijns steevast voor de muziek en de decibels. “We spelen twee liedjes - ‘You’ll never walk alone’ en ‘Een ster’ - en daarna volgt het applaus. Hiervoor zijn toch vaak meer dan tien personen present.”