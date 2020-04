Containerpark in Opheers weer open vanaf dinsdag

Heers - Dinsdag 7 april gaan de poorten van de containerparken in Limburg opnieuw open. Ook het gemeentebestuur van Heers heeft beslist om het containerpark in Opheers, dat niet tot Limburg.net behoort, weer te openen. Wel gelden er strikte voorwaarden.

“We rekenen erop dat inwoners de maatregelen strikt opvolgen als ze ons containerpark bezoeken”, vertelt bevoegd schepen Jozef Royer. “Zo mag ieder gezin maximum één keer per 14 dagen naar het containerpark. Zo kunnen we iedereen de kans geven om afval weg te brengen. We laten ook maar maximum twee wagens tegelijk binnen. Je komt best alleen naar het recyclagepark. Alleen als je hulp nodig hebt om iets uit de auto te tillen, mag je een extra persoon meebrengen. De parkwachter mag je niet helpen met uitladen. We rekenen op het gezond verstand van onze inwoners, probeer in ieder geval de eerste dagen na de heropening het park te vermijden, zo is er geen grote toeloop.” Tijdens de coronacrisis zijn er aangepaste openingsuren van toepassing: dinsdag is het containerpark open van 13 uur tot 16.30 uur, op woensdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16.30 uur en op zaterdag van 9 uur tot 16 uur.