Robbe (12) doet elke dag boodschappen voor ouderen

Heers - De 12-jarige Robbe Grosemans uit Mechelen-Bovelingen pakte, meteen na de strenge coronamaatregelen, uit met een solidaire boodschap op Facebook.

“Omdat ik drie weken geen school heb, wil ik graag een helpende hand zijn voor mensen in nood”, aldus Robbe. “Ik kan naar de supermarkt en de apotheek gaan of brieven gaan posten. Ik kan geen grote leveringen doen, want ik doe alles met de fiets.” Zijn oproep heeft succes. “Ik ga bijna elke dag naar de Spar in het dorp en ik moet ook al eens een brood gaan halen of een brief posten. Sommige oudere inwoners bellen mij als ik iets voor hen kan doen. Ik let er wel op dat ik voldoende afstand hou en doe een mondmasker aan. De mensen zijn me dankbaar, ik ga het blijven doen tot ik weer naar school moet”, besluit Robbe.