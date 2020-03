Gemeente pakt uit met extra steun voor inwoners

Heers - Het gemeentebestuur neemt vijf ondersteuningsmaatregelen voor de inwoners om deze moeilijke periode te overbruggen. “We geven we in totaal 247.500 euro rechtstreeks terug aan onze inwoners, zelfstandigen en verenigingen”, aldus burgemeester Henri Dumont en eerste schepen Kristof Pirard.

Naast de ondersteuningsmaatregelen van de Vlaamse en de federale overheid wil de gemeente een extra inspanning doen voor haar inwoners. “We hadden al snel beslist om de Heerse zelfstandigen en de vrije beroepen in hoofdberoep, die hun inkomsten verloren door het coronavirus, een financieel duwtje in de rug te geven van 300 euro”, vertellen Dumont en Pirard. “Dit kost ons ongeveer 30.000 euro. Maar we willen nog meer doen voor elke inwoner en elke vereniging die Heers doet bloeien en leven. Midden juni organiseren we een gratis ophaalronde van groot afval in de volledige gemeente. Elk huisgezin in Heers krijgt dan ook een kaart van 25 euro voor het containerpark.” Voor deze twee maatregelen trekt de gemeente in totaal 132.500 euro uit.

De gemeente komt vanaf juli ook voor de helft tussen in de aankopen die verenigingen, aangesloten bij een adviesraad, doen bij een Heerse handelaar. “We betalen maximum 150 euro terug, er zijn dan ook 65 verenigingen in onze gemeente”, zegt schepen Kristof Pirard. “Daarenboven krijgt iedere inwoner een tegoedbon van 10 euro om te gaan winkelen of consumeren in Heers. Zo proberen we de inwoners een extraatje te geven en de lokale economie een boost te geven na de coronacrisis.” Alles samen kan de rekening oplopen tot zo’n 247.500 euro. “Uitzonderlijke tijden vragen ook om uitzonderlijke maatregelen. We vinden het belangrijk om iedereen in Heers een kleine beloning te geven.”