Gemeente neemt opvang van scholen over tijdens paasvakantie

Heers - Tijdens de paasvakantie neemt de gemeente de opvang over van de Heerse scholen. Kleuters en kinderen tot 14 jaar kunnen terecht in buitenschoolse kinderopvang Het Hemeltje, de gemeentelijke kleuterschool in Vechmaal of in zaal De Bammerd.

“We vangen kinderen van 2,5 tot 12 jaar op in buitenschoolse kinderopvang Het Hemeltje in Heers”, vertelt bevoegd schepen Kristof Pirard. Omdat we de voorbije weken enkel kinderen van Kers en Pit Heers en De Bilter samen hebben opgevangen, gaan we de opvang verdelen in compartimenten en maken we twee groepen. De kinderen van Kers en Pit Heers en De Bilter worden opgevangen op de

bovenverdieping en de kinderen van Kers en Pit Mechelen-Bovelingen op de benedenverdieping. Zo respecteren we de contactbubbel. We proberen bovendien zoveel mogelijk vertrouwde personen bij dezelfde groep kinderen te zetten.”

Kinderen die niet in Heers naar school gaan, maar wel ingeschreven zijn in Het Hemeltje, worden opgevangen in de gemeentelijke kleuterschool in Vechmaal. “Deze opvang zal gebeuren door een leerkracht in opleiding en een gediplomeerde leerkracht. Hier kunnen we de sociale bubbel helaas niet garanderen, het is praktisch onmogelijk om apart opvang te voorzien voor alle kinderen uit de verschillende lagere scholen van onze buurtgemeenten”, zegt Pirard. “De kinderen van het eerste middelbaar tot 14 jaar kunnen terecht in zaal De Bammerd. Die jongeren worden opgevangen door de leiding van KSA Habiba.”

Inschrijven voor de eerste week van de paasvakantie kan tot 1 april, voor de tweede week kan dat tot 8 april. Enkel kinderen uit kwetsbare gezinnen of van ouders die in de essentiële sectoren werken, komen in aanmerking voor opvang. Inschrijven kan via sonja.doomen@heers.be of 0473/30.14.39.