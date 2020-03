Politie Borgloon waarschuwt bloesemtoeristen: "Regels niet respecteren, is boete van 250 euro"

Heers - Politiezone kanton Borgloon zet al enkele dagen extra politiepatrouilles in om de naleving van de federale coronamaatregelen te controleren. Het samenscholingsverbod en verbod op niet-essentiële verplaatsingen geldt de komende weken dus ook voor het bloesemtoerisme.

Burgers krijgen op dit moment nog altijd de raad om te blijven wandelen, lopen en fietsen in de buitenlucht. Ook tijdens deze activiteiten blijft het belangrijk om de noodzakelijke afstand van 1,5 meter te bewaren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar door het mooie weer van de afgelopen dagen was het druk op de openbare plaatsen en de ruilverkavelingswegen in de politiezone kanton Borgloon. Zo werden in het pittoreske Mettekoven vorige zondag al de eerste bloesemtoeristen gesignaleerd. Politieploegen hebben meermaals vastgesteld dat burgers zich nog steeds verplaatsen naar een andere regio voor een wandeling of fietstocht.

Aangezien enkel essentiële verplaatsingen toegelaten zijn, laat de politie niet toe dat mensen de auto nemen om, in een andere buurt dan hun eigen woonplaats, de nodige ontspanning te zoeken in de buitenlucht. Met het bloesemseizoen in aantocht wil de politiezone kanton Borgloon nu al waarschuwen dat men de wandelaars en fietsers extra gaat controleren. De politieploegen zullen hiervoor patrouilleren op de ruilverkavelingswegen, toeristenparkings en diverse toeristische ontmoetingsplaatsen. Mensen die de de coronamaatregelen niet respecteren mogen zich aan een boete van 250 euro verwachten.